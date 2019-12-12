США розширили санкції проти Ірану

Колаж РБК-Україна

Під санкції потрапили ще вісім іранських структур

Сполучені Штати Америки (США) ввели санкції проти іранських судноплавних компаній, їх китайської "дочки" E-Sail Shipping Company Ltd, іранської авіакомпанії Mahan Air. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

У повідомленні йдеться, що підставою для введення санкцій те, що вони здійснюють перевезення, пов'язані з розповсюдженням зброї масового знищення.

Крім того, під санкції потрапили ще вісім іранських структур, які "допомагали контрабандним шляхом доставляти іранську зброю в Ємен".

У повідомленні наголошується, що санкції щодо Mahan Air і трьох її агентів з продажу вступають в силу негайно. Що стосується IRISL та E-Sail Shipping Company, Держдеп рекомендує "експортерам гуманітарних товарів до Ірану достатньо часу для пошуку альтернативних способів доставки".

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахроми за його роль у широкомасштабні інтернет-цензурі під час протестів у країні. В Ірані засудили введення санкцій з боку США, заявивши, що для нинішньої адміністрації Америки не мають значення принципи і цінності демократії, прозорість і права людини, в тому числі свобода інтернету.