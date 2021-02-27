США рассекретили доклад о роли Саудовской Аравии в убийстве Хашогги

Доклад охватывает несколько страниц с основными тезисами. В то же время большая часть остается засекреченной.

"По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил сделку в Стамбуле (Турция) с целью захвата или убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги", - говорится в отчете.

Согласно документу, в спецоперации были привлечены две группы, в том числе семь членов элитной силовой структуры - Сил быстрого реагирования, которая подчинена непосредственно принцу Салману и отвечает за его личную безопасность.

В ODNI подчеркнули, что выводы были полностью согласованы с разведывательной сообществом США.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкций против бывшего руководителя разведки, а также силовой структуры Саудовской Аравии за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция).

20 октября 2018 года власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашогги, а также высказали предположение, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.