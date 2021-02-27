США розсекретили доповідь про роль Саудівської Аравії у вбивстві Хашоггі

Доповідь охоплює кілька сторінок з основними тезами. Водночас велика частина залишається засекреченою.

"За нашими оцінками, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман схвалив угоду в Стамбулі (Туреччина) з метою захоплення або вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі", - йдеться в звіті.

Згідно з документом, до спецоперації були залучені дві групи, в тому числі сім членів елітної силової структури - Сил швидкого реагування, яка підпорядкована безпосередньо принцу Салману і відповідає за його особисту безпеку.

У ODNI підкреслили, що висновки були повністю узгоджені з розвідувальним співтовариством США.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти колишнього керівника розвідки, а також силової структури Саудівської Аравії за причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина).

20 жовтня 2018 року влада Саудівської Аравії визнала смерть журналіста Хашоггі, а також висловили припущення, що Хашоггі помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.