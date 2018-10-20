ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Саудовская Аравия признала смерть Хашогги в своем консульстве

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 01:27
Фото: Джамаль Хашогги (скриншот видео)
Фото: Джамаль Хашогги (скриншот видео)

Саудовский король отправил в отставку заместителя главы службы общей разведки Ахмеда Асири

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле и отправили в отставку замглавы разведки. Об этом заявил генпрокурор Саудовской Аравии, передает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал Al Ekhbariya.

Чиновник сообщил, что между Хашогги и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к смерти журналиста.

Генпрокурор также рассказал, что по делу об исчезновении журналиста задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, а также освобожден от должности и лишен статуса советника королевского двора заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмед Асири.

Прокурор подчеркнул, что расследование смерти журналиста еще продолжается, и объявленные результаты предварительные.

Власти Саудовской Аравии пообещали привлечь всех виновных к ответственности.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.

18 октября Государственный секретарь США Майк Помпео дал Саудовской Аравии 72 часа на завершение расследования дела об убийстве журналиста.

Турция опровергла предоставление США аудиозаписей в деле Хашогги Полиция начала поиски останков саудовского журналиста
Новости Украины Саудовская АравияжурналистыУбийство Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь