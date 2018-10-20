Саудовская Аравия признала смерть Хашогги в своем консульстве

Фото: Джамаль Хашогги (скриншот видео)

Саудовский король отправил в отставку заместителя главы службы общей разведки Ахмеда Асири

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле и отправили в отставку замглавы разведки. Об этом заявил генпрокурор Саудовской Аравии, передает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал Al Ekhbariya.

Чиновник сообщил, что между Хашогги и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к смерти журналиста.

Генпрокурор также рассказал, что по делу об исчезновении журналиста задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, а также освобожден от должности и лишен статуса советника королевского двора заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмед Асири.

Прокурор подчеркнул, что расследование смерти журналиста еще продолжается, и объявленные результаты предварительные.

Власти Саудовской Аравии пообещали привлечь всех виновных к ответственности.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.

18 октября Государственный секретарь США Майк Помпео дал Саудовской Аравии 72 часа на завершение расследования дела об убийстве журналиста.