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В Саудовской Аравии заявили, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 18:12
Фото: Джамаль Хашогги (скриншот видео)
Фото: Джамаль Хашогги (скриншот видео)

Никаких подтверждающих доказательств пока не было предъявлено

Власти Саудовской Аравии полагают, что журналист The Washington Post Джамаль Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник с близкими связями в Королевском дворце, передает РБК-Украина.

Как сообщает издание, никаких подтверждающих доказательств пока не было предъявлено. По данным источника, турецкие официальные лица продолжают настаивать на том, что тело Хашогги после убийства в консульстве было расчленено.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.

Напомним, 20 октября Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашогги.

Генпрокурор страны рассказал, что по делу об исчезновении журналиста задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, а также освобожден от должности и лишен статуса советника королевского двора заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмед Асири.

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