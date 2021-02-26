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США ввели санкции против Саудовской Аравии за убийство Хашогги

Новина українською → США, Пятница 26 февраля 2021 23:46
США ввели санкции против Саудовской Аравии за убийство Хашогги Фото: Минфин США home.treasury.gov)
Автор: Даша Харченко

Министерство финансов США ввело санкций против бывшего руководителя разведки, а также силовой структуры Саудовской Аравии за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Это случилось в 2018 году.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте американского финансового ведомства.

Ограничения введены на основании Глобального акта Магнитского, принятого с целью преследования лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввел санкции против экс-заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмада Хасана Мохаммеда аль-Асири, а также Сил быстрого реагирования этой страны в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги", - отмечается в сообщении.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция).

20 октября 2018 года власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашогги, а также высказали предположение, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.

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