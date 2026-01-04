У США пройшли протести проти військової операції Трампа у Венесуелі

У різних містах США відбулися акції протесту проти військової операції у Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У різних містах США відбулися акції протесту проти військової операції президента США Дональда Трампа у Венесуелі та затримання Ніколаса Мадуро і його дружини. Учасники мітингів заявляють про небажання нової війни та виступають проти можливого кровопролиття через нафтові інтереси.

У Вашингтоні десятки людей зібралися біля Білого дому з плакатами "Ні війні у Венесуелі", "Ні крові за нафту" та "Руки США геть від Латинської Америки". Протестувальники скандували гасла й тримали венесуельські прапори.

У Нью-Йорку акція відбулася на Таймс-сквер біля пункту набору до армії США. Учасники виступали проти військового втручання у Венесуелі та тримали антивоєнні плакати.

Подібні протести пройшли й у Бостоні, де активісти скандували гасла проти "війни за нафту" та закликали США не втручатися у справи Венесуели.

У Міннеаполісі люди вийшли на акцію попри низьку температуру повітря. Протестувальники тримали прапори Венесуели та плакати із закликами звільнити Мадуро.

Учасники протестів наголошують, що не підтримують силовий сценарій і закликають владу США відмовитися від ескалації конфлікту.