В США прошли протесты против военной операции Трампа в Венесуэле

В разных городах США прошли акции протеста против военной операции в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В разных городах США прошли акции протеста против военной операции президента США Дональда Трампа в Венесуэле и задержания Николаса Мадуро и его жены. Участники митингов заявляют о нежелании новой войны и выступают против возможного кровопролития из-за нефтяных интересов.

В Вашингтоне десятки людей собрались возле Белого дома с плакатами "Нет войне в Венесуэле", "Нет крови за нефть" и "Руки США прочь от Латинской Америки". Протестующие скандировали лозунги и держали венесуэльские флаги.

В Нью-Йорке акция состоялась на Таймс-сквер возле пункта набора в армию США. Участники выступали против военного вмешательства в Венесуэле и держали антивоенные плакаты.

Подобные протесты прошли и в Бостоне, где активисты скандировали лозунги против "войны за нефть" и призывали США не вмешиваться в дела Венесуэлы.

В Миннеаполисе люди вышли на акцию несмотря на низкую температуру воздуха. Протестующие держали флаги Венесуэлы и плакаты с призывами освободить Мадуро.

Участники протестов отмечают, что не поддерживают силовой сценарий и призывают власти США отказаться от эскалации конфликта.