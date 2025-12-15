UA

США пропонують Україні гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, - WSJ

Фото: зустріч представників України, США та Німеччини в Берліні (Telegram Zelenskiy / Official)
Автор: Марина Балабан

США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, подібні до 5-ї статті НАТО, без формального членства в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

США пообіцяли Україні захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" у мирних переговорах, пише видання з посиланням на офіційних представників Сполучених Штатів на переговорах у Берліні. 

WSJ зазначає, що це будуть гарантії безпеки, схожі на 5-ту статтю НАТО. Вони передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства в НАТО.

Планується, що вони матимуть юридичну силу й можуть бути схвалені Конгресом США.

 

Україна і вступ до НАТО

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що двосторонні гарантії безпеки від США за 5 статтею НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн - це вже компроміс з боку України.

Зеленський зазначив, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО і це були б реальні гарантії безпеки. Однак такий напрямок деякі партнери в США і Європі не підтримали.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО.

За словами американського чиновника відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США. Він зазначив, що Вашингтон прагне запропонувати Києву не "порожній чек", а сильну й реальну гарантію безпеки.

Водночас Дональд Трамп в одному з інтерв'ю заявляв: розуміння того, що Україна не вступатиме до НАТО, сформувалось задовго до того, як про це почав говорити російський диктатор Володимир Путін.

