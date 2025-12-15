США пропонують Україні гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, - WSJ

США пообіцяли Україні захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" у мирних переговорах, пише видання з посиланням на офіційних представників Сполучених Штатів на переговорах у Берліні.

WSJ зазначає, що це будуть гарантії безпеки, схожі на 5-ту статтю НАТО. Вони передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства в НАТО.

Планується, що вони матимуть юридичну силу й можуть бути схвалені Конгресом США.



