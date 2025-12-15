США предлагают Украине гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО, - WSJ

США пообещали Украине защиту от любой агрессии, пытаясь "выйти из тупика" в мирных переговорах, пишет издание со ссылкой на официальных представителей Соединенных Штатов на переговорах в Берлине.

WSJ отмечает, что это будут гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО. Они будут предусматривать обязательства союзников реагировать на новую агрессию против Украины, но без формального членства в НАТО.

Планируется, что они будут иметь юридическую силу и могут быть одобрены Конгрессом США.

