Задовго до Путіна було розуміння того, що Україна не вступить до НАТО, - Трамп

Розуміння того, що Україна не буде вступати до НАТО, сформувалось задовго до того, як про це почав говорити російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico.

"Це завжди було так, задовго до Путіна. Було розуміння, що Україна не буде вступати до НАТО, якщо вже бути справедливим. А зараз вони почали наполягати", - заявив Трамп. Президент США також додав, що коли президент України Володимир Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО". На думку Трампа, ці вимоги прозвучали "не дуже приємно".