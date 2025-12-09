Задовго до Путіна було розуміння того, що Україна не вступить до НАТО, - Трамп
Розуміння того, що Україна не буде вступати до НАТО, сформувалось задовго до того, як про це почав говорити російський диктатор Володимир Путін.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico.
"Це завжди було так, задовго до Путіна. Було розуміння, що Україна не буде вступати до НАТО, якщо вже бути справедливим. А зараз вони почали наполягати", - заявив Трамп.
Президент США також додав, що коли президент України Володимир Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО".
На думку Трампа, ці вимоги прозвучали "не дуже приємно".
Вступ України до НАТО
Нагадаємо, що Україна розраховувала отримати офіційне запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, однак цього так і не сталося.
Київ продовжує наполягати на чіткому плані вступу, але в Альянсі підкреслювали, що про членство можна говорити лише після закінчення війни.
Водночас на початку березня прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО про колективну безпеку. І це вона пропонувала без членства країни в Альянсі.
Розмови про вступ України до НАТО розпочалися з новою силою після того, як США запропонували свій мирний план із врегулювання війни в Україні.
При цьому нещодавно стало відомо, що Україну можуть позбавити шляху вступу до НАТО після ряду домовленостей країн-членів Альянсу та Російської Федерації. Зазначається, що одним із найбільш "проблемних аспектів" початкової мирної пропозиції США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення вступити до НАТО.