Зеленський про гарантії безпеки для України: ми вже пішли на компроміс

Двосторонні гарантії безпеки від США за 5 статтею НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн - це вже компроміс з боку України.

Зеленський зазначив, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО і це були б реальні гарантії безпеки. Однак такий напрямок деякі партнери в США і Європі не підтримали.

"Сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме гарантії Article 5 від США для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо. Ці гарантії безпеки для нас - це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку", - наголосив він.