США пропонують розділити управління ЗАЕС на трьох: Зеленський вважає це несправедливим

"Запорізька атомна станція - це наша станція. Росіяни безумовно вважають, що це "їх станція", тому що вони її окупували. Вони не визнають ні правила, ні право. Але, тим не менш, це те, де ми знаходимося", - сказав Зеленський.

За його словами, США запропонували нібито компроміс.

"Вважають, що станція якимось чином повинна існувати, працювати, і в якихось пропорціях треба ділити цю станцію на трьох. Я їм сказав, ми довго дискутували на цю тему, я сказав, що я вважаю, що це несправедливо", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що питання не тільки в тому, що це українська станція. Питання багаторазове.

"Не тільки електрика, не тільки гроші. Питання доступу до станції. Питання в тому, що вона досі мілітаризована. Питання в тому, що вона знаходиться в небезпечній ситуації. Питання в тому, що наша команда, наші люди там працюють і повинні працювати", - наголосив він.

За словами президента, на Запорізькій АЕС зараз невелика кількість людей, тому що станція не працює на повну потужність.

"А коли вона буде працювати, то там буде більша команда українських спеціалістів. Де вони будуть жити? Це багато різних питань на сьогодні. Питання, які треба погоджувати також з МАГАТЕ. Питання, а хто буде зараз відновлювати станцію, наприклад? Тому що там великі гроші потрібно вкладати", - додав він.

Зеленський також зазначив, що ЗАЕС пов’язана з питанням відбудови дамби на окупованих територіях.

"Має бути дамба, яку підірвали руські. Вони підірвали, а хто буде за це платити зараз? Питань більше, ніж відповідей", - наголосив глава держави.