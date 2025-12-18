США предлагают разделить управление ЗАЭС на троих: Зеленский считает это несправедливым

Соединенные Штаты Америки предлагают, чтобы Украина, Россия и США совместно управляли Запорожской атомной электростанцией. Однако этот вариант несправедливый.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ответ на вопрос журналистов.
"Запорожская атомная станция - это наша станция. Россияне безусловно считают, что это "их станция", потому что они ее оккупировали. Они не признают ни правила, ни право. Но, тем не менее, это то, где мы находимся", - сказал Зеленский.
По его словам, США предложили якобы компромисс.
"Считают, что станция каким-то образом должна существовать, работать, и в каких-то пропорциях надо делить эту станцию на троих. Я им сказал, мы долго дискутировали на эту тему, я сказал, что я считаю, что это несправедливо", - рассказал президент.
Зеленский отметил, что вопрос не только в том, что это украинская станция. Вопрос многократный.
"Не только электричество, не только деньги. Вопрос доступа к станции. Вопрос в том, что она до сих пор милитаризована. Вопрос в том, что она находится в опасной ситуации. Вопрос в том, что наша команда, наши люди там работают и должны работать", - подчеркнул он.
По словам президента, на Запорожской АЭС сейчас небольшое количество людей, потому что станция не работает на полную мощность.
"А когда она будет работать, то там будет большая команда украинских специалистов. Где они будут жить? Это много разных вопросов на сегодня. Вопросы, которые надо согласовывать также с МАГАТЭ. Вопрос, а кто будет сейчас восстанавливать станцию, например? Потому что там большие деньги нужно вкладывать", - добавил он.
Зеленский также отметил, что ЗАЭС связана с вопросом восстановления дамбы на оккупированных территориях.
"Должна быть дамба, которую взорвали русские. Они взорвали, а кто будет за это платить сейчас? Вопросов больше, чем ответов", - подчеркнул глава государства.
Напомним, оккупация Россией Запорожской атомной электростанции продолжается с марта 2022 года. Там захватчики постоянно создают ядерную угрозу.
Российские войска размещают на территории станции технику и личный состав, ведут обстрелы, которые вызывают отключение электроэнергии, игнорируют правила ядерной безопасности и пытаются подключить АЭС к российской энергосети.
Оккупанты также инсценируют обстрелы, заставляют персонал работать по контрактам, а такая ситуация заставляет "Энергоатом" обращаться к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.
19 ноября украинские энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской АЭС, которая длительное время оставалась без тока из-за повреждения высоковольтной линии в результате обстрелов российских войск.
Ранее, 23 сентября, "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на станции.
Российские оккупанты намеренно не подключали ЗАЭС к украинской энергосистеме, а единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь АЭС с сетью Украины, вышла из строя. Блэкаут продолжался месяц.
А 6 декабря сообщалось, что Запорожская АЭС временно потеряла питание из внешних источников.
Сейчас ЗАЭС получает электропитание только через одну из двух внешних линий электропередач.