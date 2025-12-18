США предлагают разделить управление ЗАЭС на троих: Зеленский считает это несправедливым

"Запорожская атомная станция - это наша станция. Россияне безусловно считают, что это "их станция", потому что они ее оккупировали. Они не признают ни правила, ни право. Но, тем не менее, это то, где мы находимся", - сказал Зеленский.

По его словам, США предложили якобы компромисс.

"Считают, что станция каким-то образом должна существовать, работать, и в каких-то пропорциях надо делить эту станцию на троих. Я им сказал, мы долго дискутировали на эту тему, я сказал, что я считаю, что это несправедливо", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что вопрос не только в том, что это украинская станция. Вопрос многократный.

"Не только электричество, не только деньги. Вопрос доступа к станции. Вопрос в том, что она до сих пор милитаризована. Вопрос в том, что она находится в опасной ситуации. Вопрос в том, что наша команда, наши люди там работают и должны работать", - подчеркнул он.

По словам президента, на Запорожской АЭС сейчас небольшое количество людей, потому что станция не работает на полную мощность.

"А когда она будет работать, то там будет большая команда украинских специалистов. Где они будут жить? Это много разных вопросов на сегодня. Вопросы, которые надо согласовывать также с МАГАТЭ. Вопрос, а кто будет сейчас восстанавливать станцию, например? Потому что там большие деньги нужно вкладывать", - добавил он.

Зеленский также отметил, что ЗАЭС связана с вопросом восстановления дамбы на оккупированных территориях.

"Должна быть дамба, которую взорвали русские. Они взорвали, а кто будет за это платить сейчас? Вопросов больше, чем ответов", - подчеркнул глава государства.