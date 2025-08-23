У США пролунали вибухи і загорівся завод з виробництва мастил (відео)

У США пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва мастильних матеріалів. У прилеглих населених пунктах оголошено евакуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News, Fox8live і Timesnownews.
Інцидент стався на заводі компанії Smitty's Supply, що розташований в окрузі Тангіпахоа за 2 кілометри від міста Роузленд, штат Луїзіана.
За словами президента округу Роббі Міллера, про вибух повідомили о 12:53 за місцевим часом в Арколі - неінкорпорованій території на північній околиці Роузленда.
Місцева влада округу віддала наказ про обов'язкову евакуацію у радіусі однієї милі від заводу.
"Негайно переїжджайте і тримайтеся подалі від цієї території до подальшого повідомлення", - зазначило управління шерифа округу Тангіпахоа у соцмережі Х.
Полум'я швидко поширилося серед десятків резервуарів, де зберігаються мастильні матеріали. У другій половині дня на території підприємства лунали повторні вибухи.
"Пожежа продовжує вирувати, і Департамент якості навколишнього середовища Луїзіани здійснює моніторинг навколишнього середовища. Причини вибуху поки що невідомі", - сказав Міллер.
Наразі інформація про постраждалих відсутня.
Компанія Smitty's Supply заснована у 1960 році та є однією з найбільших приватних компаній-виробників мастильних матеріалів у США.
Підприємство виробляє та реалізує автомобільні мастильні матеріали, зокрема моторну олію Super S, гідравлічну рідину, антифриз тощо.
У різних підрозділах компанії працюють близько 450 людей. На території заводу в Арколі, Smitty's володіє резервуарами для зберігання наливних вантажів загальною місткістю 8,7 млн галонів.
Нагадаємо, 11 серпня у Клертоні, штат Пенсильванія, прогримів вибух на коксохімічному заводі Clairton Coke Works компанії U.S. Steel. Вибух пошкодив коксові батареї, спалахнула масштабна пожежа.
Внаслідок інциденту одна людина загинула, десятеро зазнали поранень.
На початку липня у штаті Каліфорнія пролунали вибухи і загорівся склад феєрверків з подальшою детонацією.
Навесні у США вибухнув ракетний завод компанії Northrop Grumman у штаті Юта. Вибух зруйнував будівлі на полігоні для випробування ракет.