У США пролунали вибухи і загорівся завод з виробництва мастил (відео)

Інцидент стався на заводі компанії Smitty's Supply, що розташований в окрузі Тангіпахоа за 2 кілометри від міста Роузленд, штат Луїзіана.

За словами президента округу Роббі Міллера, про вибух повідомили о 12:53 за місцевим часом в Арколі - неінкорпорованій території на північній околиці Роузленда.

Місцева влада округу віддала наказ про обов'язкову евакуацію у радіусі однієї милі від заводу.

"Негайно переїжджайте і тримайтеся подалі від цієї території до подальшого повідомлення", - зазначило управління шерифа округу Тангіпахоа у соцмережі Х.

Полум'я швидко поширилося серед десятків резервуарів, де зберігаються мастильні матеріали. У другій половині дня на території підприємства лунали повторні вибухи.

"Пожежа продовжує вирувати, і Департамент якості навколишнього середовища Луїзіани здійснює моніторинг навколишнього середовища. Причини вибуху поки що невідомі", - сказав Міллер.

Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Компанія Smitty's Supply заснована у 1960 році та є однією з найбільших приватних компаній-виробників мастильних матеріалів у США.

Підприємство виробляє та реалізує автомобільні мастильні матеріали, зокрема моторну олію Super S, гідравлічну рідину, антифриз тощо.

У різних підрозділах компанії працюють близько 450 людей. На території заводу в Арколі, Smitty's володіє резервуарами для зберігання наливних вантажів загальною місткістю 8,7 млн галонів.