Катастрофа на заводі US Steel у США: вибух забрав життя і поранив десятки людей

На заводі US Steel у Клертоні, Пенсильванія, стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, десять отримали травми, а служби екстреної допомоги шукають зниклого працівника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

11 серпня 2025 року на коксохімічному заводі Clairton Coke Works компанії U.S. Steel у штаті Пенсильванія стався потужний вибух, що призвів до загибелі однієї особи, поранення ще десяти та зникнення безвісти одного працівника.

Деталі інциденту

Вибух стався близько 10:51 ранку за місцевим часом. В результаті вибуху утворився стовп чорного диму, який було видно з різних частин міста. Після цього виникла масштабна пожежа, в результаті якої було пошкоджено дві коксові батареї на заводі.

На місце події оперативно прибули рятувальні служби, включаючи пожежників та медичних працівників. Один з постраждалих був витягнутий з-під уламків через кілька годин після вибуху. Загалом десятеро осіб були доставлені до лікарень: семеро до Allegheny Health Network, троє — до UPMC Mercy. Стан їхнього здоров'я наразі не уточнюється.

Стан заводу та екологічні наслідки

Завод Clairton Coke Works є найбільшим коксохімічним підприємством у Північній Америці, що займається виробництвом коксу - палива, отриманого шляхом випалювання вугілля. Цей процес супроводжується викидами токсичних газів. Попередні інциденти на цьому заводі вже призводили до екологічних проблем та штрафів за порушення екологічних норм.

Хоча монітори якості повітря не зафіксували перевищення допустимих рівнів забруднення, однак місцева влада рекомендувала місцевим жителям залишатися вдома, зачиняти вікна та двері, а також уникати фізичної активності на відкритому повітрі.

Реакція влади та подальші дії

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро висловив співчуття родинам постраждалих та закликав до ретельного розслідування причин вибуху. Місцева влада та представники компанії U.S. Steel обіцяли надати всю необхідну допомогу постраждалим та їхнім родинам.

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) взяла під контроль розслідування інциденту, а також проводиться перевірка дотримання екологічних стандартів на підприємстві.