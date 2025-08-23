RU

В США прогремели взрывы и загорелся завод по производству масел (видео)

Иллюстративное фото: в штате Луизиана горит завод смазочных изделий (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В США прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству смазочных материалов. В близлежащих населенных пунктах объявлена эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News, Fox8live и Timesnownews.

Инцидент произошел на заводе компании Smitty's Supply, который расположен в округе Тангипахоа в 2 километрах от города Роузленд, штат Луизиана.

По словам президента округа Робби Миллера, о взрыве сообщили в 12:53 по местному времени в Арколе - неинкорпорированной территории на северной окраине Роузленда.

Местные власти округа отдали приказ об обязательной эвакуации в радиусе одной мили от завода.

"Немедленно переезжайте и держитесь подальше от этой территории до дальнейшего уведомления", - сообщило управление шерифа округа Тангипахоа в соцсети Х.

Пламя быстро распространилось среди десятков резервуаров, где хранятся смазочные материалы. Во второй половине дня на территории предприятия раздавались повторные взрывы.

"Пожар продолжает бушевать, и Департамент качества окружающей среды Луизианы осуществляет мониторинг окружающей среды. Причины взрыва пока неизвестны", - сказал Миллер.

В настоящий момент информация о пострадавших отсутствует.

Компания Smitty's Supply основана в 1960 году и является одной из крупнейших частных компаний-производителей смазочных материалов в США.

Предприятие производит и реализует автомобильные смазочные материалы, в частности моторное масло Super S, гидравлическую жидкость, антифриз и т.п.

В различных подразделениях компании работают около 450 человек. На территории завода в Арколе, Smitty's владеет резервуарами для хранения наливных грузов общей вместимостью 8,7 млн галлонов.

Промышленные аварии в США

Напомним, 11 августа в Клертоне, штат Пенсильвания, прогремел взрыв на коксохимическом заводе Clairton Coke Works компании U.S. Steel. Взрыв повредил коксовые батареи, вспыхнул масштабный пожар.

В результате инцидента один человек погиб, десятеро были травмированы.

В начале июля в штате Калифорния прогремели взрывы и загорелся склад фейерверков с последующей детонацией.

Весной в США взорвался ракетный завод компании Northrop Grumman в штате Юта. Взрыв разрушил здания на полигоне для испытания ракет.

