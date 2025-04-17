У США стався вибух на заводі одного з найбільших виробників зброї у світі

Фото: у США стався вибух на ракетному заводі Northrop Grumman (Getty Images)

У США стався вибух на ракетному заводі компанії Northrop Grumman. Це один зі світових гігантів у сфері виробництва зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Вибух стався зранку 17 квітня на заводі, який знаходиться у штаті Юта. Жителі повідомляли про гучний вибух і темний стовп диму За даними офісу шерифа округу Бокс-Елдер, поліцейські не виявили поранених чи загиблих. Відомо, що вибух причинив руйнування будівель на полігоні для випробування ракет. ABD'de Northrop Grumman füze tesisinde patlama yaşandı.



— Utah'ın Promontory kentindeki Northrop Grumman Katı Yakıtlı Roket Motoru Tesisi'nde bu sabah erken saatlerde meydana gelen büyük bir patlamada bir bina yıkıldı. pic.twitter.com/ayBF6hEy92 — Clash Report TR (@ClashReporttr) April 17, 2025

Яку будівлю було зруйновано та яке її призначення - невідомо. Компанія Northrop Grumman не коментує подію. Місцевим жителям рекомендували уникати району вибуху, оскільки посадовці продовжують розслідування.