У США стався вибух на заводі одного з найбільших виробників зброї у світі
У США стався вибух на ракетному заводі компанії Northrop Grumman. Це один зі світових гігантів у сфері виробництва зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
Вибух стався зранку 17 квітня на заводі, який знаходиться у штаті Юта. Жителі повідомляли про гучний вибух і темний стовп диму
За даними офісу шерифа округу Бокс-Елдер, поліцейські не виявили поранених чи загиблих. Відомо, що вибух причинив руйнування будівель на полігоні для випробування ракет.
ABD'de Northrop Grumman füze tesisinde patlama yaşandı.— Clash Report TR (@ClashReporttr) April 17, 2025
— Utah'ın Promontory kentindeki Northrop Grumman Katı Yakıtlı Roket Motoru Tesisi'nde bu sabah erken saatlerde meydana gelen büyük bir patlamada bir bina yıkıldı. pic.twitter.com/ayBF6hEy92
Яку будівлю було зруйновано та яке її призначення - невідомо. Компанія Northrop Grumman не коментує подію.
Місцевим жителям рекомендували уникати району вибуху, оскільки посадовці продовжують розслідування.
Що відомо про Northrop Grumman
Northrop Grumman - це американська компанія, яка займається виробництвом зброї. Вона спеціалізується на галузі електроніки, інформаційних технологій, суднобудуванні, авіакосмічній галузі.
Компанія є одним з найбільших у світі виробників зброї та постачальників військових технологій. Повідомлялося, що Northrop Grumman - третя у світі оборонна компанія за доходом.
Важливо зазначити, що Northrop Grumman виробляє твердопаливні ракетні двигуни та міжконтинентальні балістичні ракети.
Американський оборонний гігант також співпрацює з Україною. Так, у липні 2024 року "Укроборонпром" та Northrop Grumman підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.
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