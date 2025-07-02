У Каліфорнії злетів у повітря склад феєрверків: потужний вибух потрапив на відео
В американському штаті Каліфорнія після потужних вибухів сталася пожежа на складі феєрверків. Після вибуху будівля спалахнула, а в повітрі почали розриватися сотні піротехнічних виробів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Інцидент стався увечері, 1 липня, в окрузі Йоло, на північний захід від Сакраменто.
Перші повідомлення про пожежу надійшли близько 17:50 за місцевим часом. За словами начальника пожежної охорони округу, полум’я швидко охопило кілька комерційних будівель, а також викликало численні точкові займання в околицях. Загальна площа займання - близько 80 акрів.
На відео, знятому з гелікоптера видно, як з даху охопленої вогнем будівлі виривається білий дим, після чого стається великий вибух і починають злітати феєрверки.
Причини займання наразі з’ясовуються. За даними офісу шерифа, ознак кримінального умислу поки не виявлено. Для оцінки збитків використовують дрони. Інформації про постраждалих поки що немає.
Офіційна влада оголосила евакуацію для мешканців навколишніх районів, однак пізніше частині людей дозволили повернутися додому.
Інші вибухи на складах фейерверків
Нагадаємо, раніше вибух на складі феєрверків стався біля Тель-Авіву в Ізраїлі. Тоді дві людини загинули, ще кілька отримали поранення.
Також у Таїланді вибухнув склад з піротехнікою, внаслідок чого загинуло щонайменше 10 людей і понад 100 дістали поранень.
А у 2018 році в Індії на складі феєрверків у промисловій зоні Бава на околиці Делі сталася пожежа, внаслідок якої загинули 17 осіб, серед них було 10 жінок. Вибратися вдалося тільки двом працівникам - вони стрибнули з даху триповерхової будівлі й отримали переломи ніг.
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