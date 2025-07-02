ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Каліфорнії злетів у повітря склад феєрверків: потужний вибух потрапив на відео

США, Середа 02 липня 2025 09:09
UA EN RU
У Каліфорнії злетів у повітря склад феєрверків: потужний вибух потрапив на відео Фото: у США вибухнув склад феєрверків (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В американському штаті Каліфорнія після потужних вибухів сталася пожежа на складі феєрверків. Після вибуху будівля спалахнула, а в повітрі почали розриватися сотні піротехнічних виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Інцидент стався увечері, 1 липня, в окрузі Йоло, на північний захід від Сакраменто.

Перші повідомлення про пожежу надійшли близько 17:50 за місцевим часом. За словами начальника пожежної охорони округу, полум’я швидко охопило кілька комерційних будівель, а також викликало численні точкові займання в околицях. Загальна площа займання - близько 80 акрів.

На відео, знятому з гелікоптера видно, як з даху охопленої вогнем будівлі виривається білий дим, після чого стається великий вибух і починають злітати феєрверки.

Причини займання наразі з’ясовуються. За даними офісу шерифа, ознак кримінального умислу поки не виявлено. Для оцінки збитків використовують дрони. Інформації про постраждалих поки що немає.

Офіційна влада оголосила евакуацію для мешканців навколишніх районів, однак пізніше частині людей дозволили повернутися додому.

Інші вибухи на складах фейерверків

Нагадаємо, раніше вибух на складі феєрверків стався біля Тель-Авіву в Ізраїлі. Тоді дві людини загинули, ще кілька отримали поранення.

Також у Таїланді вибухнув склад з піротехнікою, внаслідок чого загинуло щонайменше 10 людей і понад 100 дістали поранень.

А у 2018 році в Індії на складі феєрверків у промисловій зоні Бава на околиці Делі сталася пожежа, внаслідок якої загинули 17 осіб, серед них було 10 жінок. Вибратися вдалося тільки двом працівникам - вони стрибнули з даху триповерхової будівлі й отримали переломи ніг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вибух
Новини
Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області
Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду