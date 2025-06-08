У США прогнозують новий "удар помсти" РФ за знищені літаки, - Reuters

У Сполучених Штатах не виключають більш масштабного обстрілу України за знищення літаків російської стратегічної авіації. Під удар може потрапити інфраструктура СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На думку американських посадовців, Росія ще не дала повноцінну відповідь на атаку безпілотниками по її авіабазах, що сталася минулих вихідних. На думку посадовців, найближчим часом Кремль готує масштабний багатовекторний удар.
Одне з джерел агентства зазначило, що точні терміни атаки невідомі, але вона може статися найближчими днями. Інший чиновник уточнив, що відповідь буде передбачати різні засоби повітряного ураження, зокрема ракети та безпілотники.
Опитані Reuters чиновники утрималися від розголошення ймовірних цілей ударів і не вдавалися у подробиці розвідувальних даних.
Один із них зазначив, що йдеться про "асиметричну" відповідь з боку Москви, - тобто, вона не буде повтором удару дронів СБУ по російських літаках.
На думку американської сторони, масований обстріл Києва в ніч на п'ятницю, 6 червня, є лише початком російської відповіді й основні дії ще попереду.
Один із західних дипломатів зазначив, що Росія, ймовірно, зосередить подальші удари по символічних цілях, зокрема урядових будівлях, щоб надіслати чіткий сигнал Києву.
Інший високопоставлений дипломат очікує, що атака буде "масованою, жорстокою та безперервною", але підкреслив, що "українці - хоробрий народ".
В посольствах РФ та України у Вашингтоні, а також у Білому домі, відмовилися від коментарів агентству з цього приводу.
На думку експерта з питань Росії в Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана, Росія може вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві або регіональних управліннях розвідки. Також під удар можуть потрапити об’єкти оборонної промисловості України.
Водночас, аналітик зауважив, що ресурси Росії для подальшої ескалації обмежені, адже суттєва частина її військового потенціалу вже активно задіяна у бойових діях.
"Загалом, здатність Росії значно посилити удари порівняно з тим, що вона вже робить і намагається робити протягом останнього місяця, є досить обмеженою", - сказав Кофман.
За інформацією українських спецслужб, в операції під кодовою назвою "Павутина" 1 червня, було застосовано 117 безпілотників, запущених із вантажівок на території Росії.
В СБУ повідомили, що внаслідок операції загалом були знищені та серйозно пошкоджені більше 40 літаків, що становить 34% усієї стратегічної авіації РФ.
Водночас, німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив про пошкодження лише 10% стратегічної авіації ворога.
У США втрати росіян оцінюють у 20 пошкоджених літаків, з яких знищено близько 10.
В уряді Росії заявили, що жоден літак не було знищено, а пошкодження будуть ліквідовані. Натомість російські військові блогери визнали втрату або серйозні пошкодження близько десяти літаків, зокрема тих, що здатні нести ядерну зброю.
4 червня президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови відмовляв російського диктатора Володимира Путіна від "удару помсти" по Україні. Однак російський лідер відмовився, оскільки в нього "дуже багато ненависті".
Додамо, що напередодні Трамп фактично переклав відповідальність на Україну за російський масований обстріл України в ніч на 6 червня.
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