В США прогнозируют новый "удар мести" РФ за уничтоженные самолеты, - Reuters

По мнению американских чиновников, Россия еще не дала полноценный ответ на атаку беспилотниками по ее авиабазам, которая произошла в минувшие выходные. По мнению чиновников, в ближайшее время Кремль готовит масштабный многовекторный удар.

Один из источников агентства отметил, что точные сроки атаки неизвестны, но она может произойти в ближайшие дни. Другой чиновник уточнил, что ответ будет предусматривать различные средства воздушного поражения, в том числе ракеты и беспилотники.

Опрошенные Reuters чиновники воздержались от разглашения вероятных целей ударов и не вдавались в подробности разведывательных данных. Один из них отметил, что речь идет об "асимметричном" ответе со стороны Москвы, - то есть, он не будет повтором удара дронов СБУ по российским самолетам.

Символические цели

По мнению американской стороны, массированный обстрел Киева в ночь на пятницу, 6 июня, является лишь началом российского ответа и основные действия еще впереди.

Один из западных дипломатов отметил, что Россия, вероятно, сосредоточит дальнейшие удары по символическим целям, в частности правительственным зданиям, чтобы послать четкий сигнал Киеву.

Другой высокопоставленный дипломат ожидает, что атака будет "массированной, жестокой и непрерывной", но подчеркнул, что "украинцы - храбрый народ".

В посольствах РФ и Украины в Вашингтоне, а также в Белом доме, отказались от комментариев агентству по этому поводу.

По мнению эксперта по вопросам России в Фонде Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, Россия может ударить баллистическими ракетами средней дальности по центральному офису СБУ в Киеве или региональным управлениям разведки. Также под удар могут попасть объекты оборонной промышленности Украины.

В то же время, аналитик отметил, что ресурсы России для дальнейшей эскалации ограничены, поскольку существенная часть ее военного потенциала уже активно задействована в боевых действиях.

"В целом, способность России значительно усилить удары по сравнению с тем, что она уже делает и пытается делать в течение последнего месяца, является достаточно ограниченной", - сказал Кофман.