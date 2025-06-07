Україна спровокувала Путіна на масований обстріл, - Трамп
Президент США Дональд Трамп фактично переклав на Україну відповідальність за масовану атаку Росії в ніч на 6 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На запитання про те, як спецоперація СБУ "Павутина" проти російської стратегічної авіації вплинула на характер війни, глава Білого дому зазначив, що попереджав Київ про "удар помсти".
"Ну, вони (Україна. - ред.) дали Путіну привід втрутитися і вчинити масовану атаку минулої ночі. Мені це (удари по аеродромах РФ - ред.) не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ось воно, тепер буде удар (помсти. - ред.)", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.
Масована атака Росії
В ніч на 6 червня російські військові масовано обстріляли більшість областей і міст України.
Росія випустила по країні понад 400 безпілотників і більше 40 ракет різних типів. Обстріли пошкодили багатоквартирні й приватні будинки, промислову інфраструктуру. Найбільше постраждали Київ, Тернопіль та Луцьк.
За останніми даними, в цілому, загинули 4 людини, десятки зазнали поранень.
Масований обстріл став "актом помсти" у відповідь на операцію СБУ "Павутина", в рамках якої були пошкоджені та знищені загалом понад 40 літаків російської стратегічної авіації.
Додамо, що в ніч на 7 червня російські терористи знову масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
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