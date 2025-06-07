Україна спровокувала Путіна на масований обстріл, - Трамп

Президент США Дональд Трамп фактично переклав на Україну відповідальність за масовану атаку Росії в ніч на 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На запитання про те, як спецоперація СБУ "Павутина" проти російської стратегічної авіації вплинула на характер війни, глава Білого дому зазначив, що попереджав Київ про "удар помсти".

"Ну, вони (Україна. - ред.) дали Путіну привід втрутитися і вчинити масовану атаку минулої ночі. Мені це (удари по аеродромах РФ - ред.) не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ось воно, тепер буде удар (помсти. - ред.)", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.