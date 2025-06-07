Операція “Павутина”: в Німеччині своя оцінка щодо втрат стратегічної авіації РФ
Після масштабної атаки українських безпілотників на аеродроми вглиб території РФ Німеччина оцінила, що було пошкоджено щонайменше 10% стратегічної авіації ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів, що атака українських дронів на російські аеродроми 1 червня, ймовірно, пошкодила близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту.
"За нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50", - пояснив він.
Водночас, за словами генерала, який координує військову допомогу Берліна Києву і тісно співпрацює з українським міністерством оборони, уражені літаки А-50 більше не можуть бути використані на запчастини.
"Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць", - сказав він.
Він також розповів і про втрати флоту дальньої бомбардувальної авіації.
"За нашою оцінкою, 10% його було пошкоджено в результаті атаки", - додав Фройдінг.
Операція "Павутина"
Нагадаємо, цієї неділі, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.
Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського.
Безпілотники СБУ вразили чотири військові бази: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". І, як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.
Зауважимо, що Україна оголосила про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. В СБУ навіть підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один такий день української спецоперації.
Сьогодні, 7 червня, Служба безпеки України поділилась унікальними кадрами зі спецоперації "Павутина".
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