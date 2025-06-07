Операція “Павутина”: в Німеччині своя оцінка щодо втрат стратегічної авіації РФ

Після масштабної атаки українських безпілотників на аеродроми вглиб території РФ Німеччина оцінила, що було пошкоджено щонайменше 10% стратегічної авіації ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів, що атака українських дронів на російські аеродроми 1 червня, ймовірно, пошкодила близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту.

"За нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50", - пояснив він.

Водночас, за словами генерала, який координує військову допомогу Берліна Києву і тісно співпрацює з українським міністерством оборони, уражені літаки А-50 більше не можуть бути використані на запчастини.

"Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць", - сказав він.

Він також розповів і про втрати флоту дальньої бомбардувальної авіації.