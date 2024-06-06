В США не прогнозують ескалації через дозвіл ЗСУ бити по цілях у Росії, - Держдеп

Прес-секретар офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден дозволив Збройним силам України завдавати удари з американської зброї по цілях на території РФ, але виключно вздовж державного кордону у Харківській області.

Він пояснив це тим, що війська агресора розміщують установки біля кордону й атакують Харків і додав, що українські військові мають право відповідати на ці атаки суто по військових цілях у цьому районі.

Міллер також зазначив, що у Білому домі не прогнозують ескалації бойових дій на фронті.

"Ми не вважаємо так", - сказав він.

Речник Держдепартаменту підкреслив, що Росія є агресором у війні в Україні та що саме диктатор Володимир Путін постійно підвищує рівень ескалації.

"Росія стягує свою військову техніку аж до кордону та застосовує її для обстрілу цивільних цілей, і ми вважаємо доцільним, щоб Україна могла захиститися", - сказав Міллер.

Він також додав, що Сполучені Штати продовжать вживати відповідних заходів у відповідь на те, що "зробив президент Путін, щоби дати можливість Україні захистити себе".