Білий дім підтвердив, що дозвіл на удари по РФ не поширюється на ATACMS

Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити американською зброєю по РФ, але це не стосується далекобійних ракет ATACMS.

Про це розповів директор із питань Європи в Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ТСН, яке вийшло в ефірі телемарафону.

"Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента (США Джо Байдена. - ред.) протягом усієї цієї війни - давати Україні можливість захищати себе", - зауважив він.

Рішення США щодо дозволу Україні бити їх зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS .

Удари по Росії

Нагадаємо, що цієї весни на фоні російського наступу на Харківську область дедалі частіше лунали дискусії щодо надання дозволу Україні використовувати західну зброю для ударів по Росії. Після тривалих перемовин країни таки почали дозволяти використовувати свою зброю для захисту своїх територій та ударів по території РФ.

Наразі дозвіл Україні використовувати їх зброю для ударів по цілях у Росії надали Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада, країни Балтії та США.

Однак сьогодні в США уточнили "межі" дозволу ударів по Росії.

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