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США можуть розширити дозвіл на використання своєї зброї залежно від ситуації, - Кірбі

Україна США, Вівторок 04 червня 2024 09:18
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США можуть розширити дозвіл на використання своєї зброї залежно від ситуації, - Кірбі Фото: радник з комунікацій у сфері безпеки адміністрації президента США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Білому домі не виключають, що в майбутньому США можуть розширити дозвіл на використання зброї для України. Дане рішення залежатиме від ситуації на полі бою.

Про це заявив радник з комунікацій у сфері безпеки адміністрації президента Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Кірбі зауважив, що на кожному кроці війни в умовах зміни ситуації на полі бою влада США розвивала та змінювала свою підтримку України.

"І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", - сказав він.

На уточнювальне запитання, про які саме розширення дозволу можна говорити, Кірбі відповів, що "не варто забігати наперед у рішеннях, які ще не були ухвалені".

Натомість він запевнив, що США не відвернуться від потреб України, і надалі будуть намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою.

Удари зброєю США по території РФ

Нагадаємо, 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден дозволив Силам оборони України атакувати військові об'єкти на території Росії.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Вашингтон начебто дозволив бити лише по території РФ, що прилягає до Харківської області.

Натомість cтарший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер зазначив, що Україна може захищатись так, як це їй необхідно. Водночас, за його словами, дозвіл не поширюється на балістичні ракети ATACMS.

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