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Удар по С-300/400 у Бєлгородській області: ЗМІ показали супутниковий знімок

Вівторок 04 червня 2024 19:40
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Удар по С-300/400 у Бєлгородській області: ЗМІ показали супутниковий знімок Фото: ЗСУ вдарили по С-300/400 у Бєлгородській області (t.me/vereshchuk_iryna)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники ударом пошкодили російський зенітний ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області. З'явився супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" в Telegram.

У виданні показали супутниковий знімок пошкодженого С-300/400, по якому на вихідних, 1-2 червня, вдарили українські захисники.

Удар по С-300/400 у Бєлгородській області: ЗМІ показали супутниковий знімокФото: супутниковий знімок наслідків удару по С-300/400 росіян (t.me/radiosvoboda)

На знімку можна помітити згорілі пускові установки ЗРК та пошкоджений командний пункт.

У "Радіо Свобода" зазначають, що це був один із перших ударів по російській території за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Удар С-300/400

Нагадаємо, ще вчора, 3 червня, ЗМІ з посиланням на Telegram-канали писали про те, що українські захисники вдарили по ЗРК росіян у Бєлгородській області.

У мережі опублікували фото та відео наслідків, на яких можна побачити пошкоджений С-300/400.

Згодом фото пошкодженого ЗРК показала в Telegram і віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона натякнула на використання західної зброї для атаки. Але через деякий час чиовниця видалила пост.

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