Удар по С-300/400 у Бєлгородській області: ЗМІ показали супутниковий знімок
Українські захисники ударом пошкодили російський зенітний ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області. З'явився супутниковий знімок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" в Telegram.
У виданні показали супутниковий знімок пошкодженого С-300/400, по якому на вихідних, 1-2 червня, вдарили українські захисники.
Фото: супутниковий знімок наслідків удару по С-300/400 росіян (t.me/radiosvoboda)
На знімку можна помітити згорілі пускові установки ЗРК та пошкоджений командний пункт.
У "Радіо Свобода" зазначають, що це був один із перших ударів по російській території за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Удар С-300/400
Нагадаємо, ще вчора, 3 червня, ЗМІ з посиланням на Telegram-канали писали про те, що українські захисники вдарили по ЗРК росіян у Бєлгородській області.
У мережі опублікували фото та відео наслідків, на яких можна побачити пошкоджений С-300/400.
Згодом фото пошкодженого ЗРК показала в Telegram і віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона натякнула на використання західної зброї для атаки. Але через деякий час чиовниця видалила пост.
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