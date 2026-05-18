США продлили исключение из санкций на российскую нефть

19:00 18.05.2026 Пн
3 мин
Предварительное разрешение уже истекло, но Вашингтон пошел на уступки
aimg Мария Науменко aimg Роман Кот
США продлили исключение из санкций на российскую нефть Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Министерство финансов США решило еще на 30 дней продлить действие исключения из санкций в отношении российской нефти, транспортируемой морским путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации источника агентства, срок действия предыдущего разрешения завершился в субботу, 16 мая, однако Вашингтон согласился предоставить дополнительную 30-дневную отсрочку.

Собеседник Reuters отметил, что решение было принято после обращений нескольких государств, которые попросили больше времени для закупки российской нефти.

Речь идет о нефти, которая транспортируется по морю и подпадает под американские санкционные ограничения.

По словам собеседника издания, администрация США пошла на этот шаг из-за рисков дефицита нефти и дальнейшего роста цен на мировом рынке.

Впрочем, Reuters отмечает, что продление исключения из санкций пока не дало заметного эффекта для стабилизации цен на бензин в самих Соединенных Штатах.

Обновлено в 20:00

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что США продлили временную 30-дневную общую лицензию, которая позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к российской нефти, которая сейчас находится в море.

Вашингтон также готов при необходимости выдавать отдельные специальные лицензии.

"Эта общая лицензия поможет стабилизировать рынок физической нефти и обеспечить, чтобы нефть достигла стран, которые больше всего нуждаются в энергоносителях", - отметил он.

В Минфине США считают, что это решение также позволит перенаправить часть поставок в наиболее уязвимые страны и одновременно уменьшить возможности Китая накапливать российскую нефть по сниженным ценам.

Сколько Россия уже заработала благодаря США?

В комментарии журналистам уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что за период двухмесячного ослабления санкций Россия могла получить более 5 млрд долларов дополнительных доходов.

"Основной фактор - рост мировых цен на нефть. Даже без изменений в санкционном режиме Россия продолжала продавать значительные объемы сырья, но именно ценовое повышение дало наибольший прирост выручки", - пояснил он.

В то же время объемы экспорта существенно не увеличились из-за инфраструктурных ограничений и давления на логистические маршруты, включая кинетические санкции - удары по портовым и транспортным узлам.

"Поэтому эффект сформировался не за счет расширения продаж, а за счет более высокой цены на каждый баррель", - подытожил Власюк.

Напомним, 18 мая мировые цены на нефть продолжили расти после атаки на атомную электростанцию "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах, которая произошла днем ранее.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке трейдеры начали опасаться новой эскалации и перебоев с поставками энергоносителей.

По данным Reuters, фьючерсы на нефть Brent поднимались выше 111 долларов за баррель, а американская WTI - более 107 долларов.

30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
