Дрон атакував район АЕС "Барака" у ОАЕ, виникла пожежа
Невідомий безпілотник сьогодні вдень, 17 травня, атакував електрогенератор в районі АЕС "Барака" у ОАЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal та Twitter МАГАТЕ.
"МАГАТЕ було поінформоване ОАЕ, що рівень радіації на АЕС "Барака" залишається нормальним після того, як удар безпілотника цього ранку спричинив пожежу в електрогенераторі, розташованому в районі АЕС", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
Зазначається, що аварійні дизельні генератори наразі забезпечують електроенергією третій блок АЕС.
"МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією та постійно підтримує зв’язок з владою ОАЕ, й готове надати допомогу за потреби", - додали у агентстві.
Варто зазначити, що в ОАЕ не повідомили, хто саме запустив безпілотник. Зазначається, що чотири реактори АЕС "Барака" забезпечують близько чверті потреб країни в електроенергії.
Реакція МЗС України
"Сьогоднішня атака на периметр АЕС "Барака" в ОАЕ, під час якої безпілотник влучив в електрогенератор, є абсолютно неприйнятною. Україна рішуче засуджує будь-які атаки, що ставлять під загрозу безпеку ядерних об’єктів", - заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.
За його словами, Україна вже понад чотири роки зазнає цілеспрямованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема об’єктах атомної енергетики, що й надалі створює серйозні ризики для цивільного населення, регіону та всього світу.
"Захист ядерних об’єктів у всьому світі є критично важливим і має гарантуватися безумовно", – наголосив міністр.
Іран продовжує удари по ОАЕ та союзникам
Нагадаємо, 10 травня системи протиповітряної оборони ОАЕ успішно знищили два іранські дрони. Внаслідок інциденту жертв та постраждалих за останні години не зафіксовано.
Також повідомлялось, що 4 травня Іран відновив атаки на Об’єднані Арабські Емірати, застосувавши чотири ракети та безпілотники. Тоді три ракети вдалося збити над територіальними водами країни, а одна впала в море.
Як зазначалось, для посилення захисту неба Ізраїль передав ОАЕ сучасні системи ППО, серед яких лазерна установка Iron Beam та система виявлення безпілотників Spectro.