Ціни на нафту змінились після атаки на атомну станцію в ОАЕ
Сьогодні, 18 травня, світові ціни на нафту продовжили зростати після атаки на атомну електростанцію в Об'єднаних Арабських Еміратах.Трейдери побоюються нової ескалації на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 2,01 долара, або 1,84%, до 111,27 долара за барель, але не досягли позначки 112 доларів, що стало найвищим показником з 5 травня.
Ціна на американську нафту West Texas Intermediate склала 107,75 долара за барель, піднявшись на 2,33 долара, або 2,21% після зростання до 108,70 долара - найвищого рівня з 30 квітня.
Обидва контракти подорожчали більш ніж на 7% минулого тижня, оскільки немає надії на укладання мирної угоди з Іраном, яка б поклала край атакам і захопленням суден у районі Ормузької протоки.
Атаки дронів на ОАЕ та Саудівську Аравію, а також риторика з боку США та Ірану викликали побоювання щодо ескалації конфлікту.
"Один мільярд барелів нафти опинився в пастці за протокою, а п’ятничне зростання, яке підняло ціну на WTI на 10 доларів за тиждень, також було підтримано войовничою риторикою США та Ірану, а також постійними нападами на виробників нафти в регіоні та на комерційні судна", - сказав аналітик PVM Тамас Варга.
Як додала засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Хар, побоювання щодо поновлення ударів по Ірану посилили побоювання щодо поставок.
"Те, що Сполучені Штати дозволили Росії втратити чинність через скасування санкцій, не допомогло", - сказала вона.
Що передувало
Нагадаємо, 17 травня внаслідок атаки безпілотника на території Об’єднаних Арабських Еміратів сталася пожежа на електрогенераторі атомної електростанції "Барака".
Влада ОАЕ не уточнює, хто саме здійснив запуск дрона. Попри інцидент, роботу станції не зупиняли, а всі чотири реактори продовжують функціонувати. Вони забезпечують близько 25% потреб країни в електроенергії.
На подію відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який назвав атаку абсолютно неприйнятною.