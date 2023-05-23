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США продовжать тиснути на РФ, аби звільнити своїх громадян, - Держдеп

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Вівторок 23 травня 2023 04:17
США продовжать тиснути на РФ, аби звільнити своїх громадян, - Держдеп Фото: незаконно затриманий РФ журналіст WSJ Еван Гершкович (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США продовжать чинити тиск на РФ, щоб та відпустила незаконно затриманих громадян Америки Пола Вілана та Евана Гершковича.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, держсекретар Ентоні Блінкен продовжує працювати над цим питанням у команді з іншими представниками керівництва США. Міллер наголосив, що минулого тижня росіяни ще раз відмовили Евану Гершковичу в консульському візиті, порушивши зобов’язання країни згідно з консульськими конвенціями.

"Ми продовжимо тиснути на них (на РФ, - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці березня Гершковича затримали у Єкатеринбурзі та звинуватили у нібито "шпигунстві". Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Пізніше відбувся суд, на якому постановили, що будуть утримувати Гершковича в СІЗО "Лєфортово". Той подав апеляцію, але суд її відхилив.

Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.

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