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США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан, - Госдеп

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Вторник 23 мая 2023 04:17
США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан, - Госдеп Фото: незаконно задержанный РФ журналист WSJ Эван Гершкович (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США продолжат оказывать давление на РФ, чтобы та отпустила незаконно задержанных граждан Америки Пола Вилана и Эвана Гершковича.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен продолжает работать над этим вопросом в команде с другими представителями руководства США. Миллер подчеркнул, что на прошлой неделе россияне еще раз отказали Эвану Гершковичу в консульском визите, нарушив обязательства страны по консульским конвенциям.

"Мы продолжим давить на них (на РФ, - ред.)", - сказал он.

Напомним, в конце марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге и обвинен в якобы "шпионаже". Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

Позже состоялся суд, на котором постановили, что будут содержать Гершковича в СИЗО "Лефортово". Он подал апелляцию, но суд ее отклонил.

Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

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