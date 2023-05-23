США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан, - Госдеп

США продолжат оказывать давление на РФ, чтобы та отпустила незаконно задержанных граждан Америки Пола Вилана и Эвана Гершковича.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен продолжает работать над этим вопросом в команде с другими представителями руководства США. Миллер подчеркнул, что на прошлой неделе россияне еще раз отказали Эвану Гершковичу в консульском визите, нарушив обязательства страны по консульским конвенциям.

"Мы продолжим давить на них (на РФ, - ред.)", - сказал он.