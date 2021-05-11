США продолжат усилия, чтобы прекратить незаконную оккупацию Крыма Россией, - Госдеп
США продолжат предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма. Москва должна прекратить незаконные действия на территории Украины.
Он отметил единство со стороны всех 30 стран-членов НАТО относительно того, что они поддерживают Украину перед лицом российской агрессии и попыток запугивания. Также Украину поддерживают страны "Большой семерки".
"Что касается США и нашей роли, то мы глубоко вовлечены в процесс, предпринимаем и будем предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма, а также окончить незаконные действия России на территории Украины, независимого государства", - сказал Прайс.
Ранее США подтвердили поддержку Украины на фоне российской агрессии. Вашингтон выражает готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.
РБК-Украина писало, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Киеве 6 мая.