США продовжать зусилля, щоб припинити незаконну окупацію Криму Росією, - Держдеп

США продовжать робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму. Москва повинна припинити незаконні дії на території України.

Він відзначив єдність з боку всіх 30 країн-членів НАТО щодо того, що вони підтримують Україну перед обличчям російської агресії і спробами залякування. Також Україну підтримують країни "Великої сімки".

"Що стосується США і нашої ролі, то ми глибоко залучені в процес, робимо і будемо робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму, а також закінчити незаконні дії Росії на території України, незалежної держави", - сказав Прайс.

