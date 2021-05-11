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США продовжать зусилля, щоб припинити незаконну окупацію Криму Росією, - Держдеп

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 16:39
США продовжать зусилля, щоб припинити незаконну окупацію Криму Росією, - Держдеп Фото: прес-секретар Держдепу Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: РБК-Україна

США продовжать робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму. Москва повинна припинити незаконні дії на території України.

Про це заявив прес-секретар Держдепу Нед Прайс в інтерв'ю " Голосу Америки".

Він відзначив єдність з боку всіх 30 країн-членів НАТО щодо того, що вони підтримують Україну перед обличчям російської агресії і спробами залякування. Також Україну підтримують країни "Великої сімки".

"Що стосується США і нашої ролі, то ми глибоко залучені в процес, робимо і будемо робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму, а також закінчити незаконні дії Росії на території України, незалежної держави", - сказав Прайс.

Раніше США підтвердили підтримку України на тлі російської агресії. Вашингтон висловлює готовність посилювати партнерство у сфері безпеки і оборони.

РБК-Україна писало, що держсекретар Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в Києві 6 травня.

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