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США готовы усилить партнерство с Украиной в сфере безопасности, - Госдеп

Новина українською → Вашингтон, Суббота 08 мая 2021 01:16
США готовы усилить партнерство с Украиной в сфере безопасности, - Госдеп Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне российской агрессии. Вашингтон выражает готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявила на брифинге заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер.

Портер подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат работать с Украиной «для достижения ею евроатлантических устремлений.

"В Киеве госсекретарь подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне текущей российской агрессии. Мы продолжим укреплять наше партнерство - партнерство в сфере безопасности - с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии", - сообщила представитель Госдепартамента.

В то же время она напомнила о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ, а также в борьбе с внутренними угрозами, которые создает коррупция.

Портер добавила, что США вместе с международными партнерами призывают украинскую власть обеспечить надлежащее корпоративное управление государственными предприятиями.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Киеве 6 мая.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Украину в этом году.

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