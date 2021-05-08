США готовы усилить партнерство с Украиной в сфере безопасности, - Госдеп

Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне российской агрессии . Вашингтон выражает готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявила на брифинге заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер .

Портер подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат работать с Украиной «для достижения ею евроатлантических устремлений.

"В Киеве госсекретарь подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне текущей российской агрессии. Мы продолжим укреплять наше партнерство - партнерство в сфере безопасности - с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии", - сообщила представитель Госдепартамента.

В то же время она напомнила о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ, а также в борьбе с внутренними угрозами, которые создает коррупция.

Портер добавила, что США вместе с международными партнерами призывают украинскую власть обеспечить надлежащее корпоративное управление государственными предприятиями.