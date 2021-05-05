Россию нужно заставить выполнять международные обязательства, - Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил , что на Россию нужно оказывать давление. Кремль должен выполнять свои международные обязательства.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter .

Блинкен призвал союзников США к консолидированной работе по России.

"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву соблюдать свои международные обязательства", - написал глава Госдепа.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.