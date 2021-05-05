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Россию нужно заставить выполнять международные обязательства, - Блинкен

Новина українською → Вашингтон, Среда 05 мая 2021 02:25
Россию нужно заставить выполнять международные обязательства, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что на Россию нужно оказывать давление. Кремль должен выполнять свои международные обязательства.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Блинкен призвал союзников США к консолидированной работе по России.

"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву соблюдать свои международные обязательства", - написал глава Госдепа.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Напомним, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.

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