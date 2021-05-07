Блинкен назвал продуктивной свою поездку в Украину

По его словам, США "полны решимости перед лицом российской агрессии" и готовы поддержать проведение реформ на Украине



"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился", - отметил политик.



Ранее Блинкен сказал, что США рассмотрит любой запрос Украины на оказание военной помощи. Пентагон в этом контексте является ключевым партнером Украины.

Также, по его словами, США надеются, что Россия не прибегнет к полномасштабному нападению на Украину. Иначе РФ без последствий не останется.