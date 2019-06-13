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США продлили санкции против Беларуси

Новости » Политика    13.06.2019 - 23:25
США продлили санкции против Беларуси
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Согласно адресованному Конгрессу документу, действия некоторых белорусских чиновников продолжают угрожать США

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение продлить режим санкций в отношении Беларуси еще на год. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт.

Согласно заявлению, имеется в виду сохранение в силе ограничительных мер, введенных на основании указа президент Джорджа Буша от 16 июня 2006 года.

"Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Согласно документу, под "блокирование собственности и имущественных прав" подпадают лица, подрывавшие демократические процессы или институты в Беларуси, нарушающие права человека и замешанные в коррупции".

Подписанный нынешним президентом США Дональдом Трампом документ направлен Конгрессу США.

Напомним, в июне в Беларуси расстреляли осужденного за убийство троих человек.  Ранее Совет Европы призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее окончательной отмене.

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