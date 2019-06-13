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В Беларуси казнили очередного осужденного

Новости » Общество    13.06.2019 - 16:55
В Беларуси казнили очередного осужденного
Фото (belapan.by)

Александра Жильникова приговорили к смертной казни за убийство троих человек

В Беларуси расстреляли осужденного за убийство троих человек Александра Жильникова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на spring96.

Судьба второго фигуранта дела - Вячеслава Сухарко - неизвестна.

В декабре 2015 года в Минске в своей квартире были убиты молодой парень и его девушка. Бывшая подруга молодого человека, воспитательница детского сада Алина Шульганова, решила проучить соперницу. Исполнители (Вячеслав Сухарко и Александр Жильников) убили избранницу парня и его самого. А сразу после задержания стало известно, что мужчины также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.

29 мая в Верховном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Александра Жильникова. Сначала мужчина получил пожизненный срок, но после повторного рассмотрения дела Минским городским судом приговор был заменен на смертную казнь.

Напомним, что ранее Совет Европы призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее окончательной отмене.

РБК-Украина писало, что Верховный суд Беларуси приостановил исполнение двух смертных приговоров на время рассмотрения обращений осужденных Игоря Гершанкова и Семена Бережного.

 

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