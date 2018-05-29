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Совет Европы призывает Беларусь отменить смертную казнь

НовостиПолитика    29.05.2018 - 17:56
Фото: Совет Европы (coe.int)
Фото: Совет Европы (coe.int)

СЕ настаивает ввести мораторий на смертную казнь

Совет Европы (СЕ) призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее окончательной отмене. Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря СЕ относительно новых смертных приговоров в Беларуси.

"Отчеты о еще двух казнях в Беларуси в этом месяце вызывают тревогу. Совет Европы призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее окончательной отмене. Смертной казни в Европе нет места", - говорится в заявлении.

Напомним, что 8 марта 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) резко осудила очередную смертную казнь в Беларуси.

Беларусь - единственная страна в Европе, где до сих пор сохраняется смертная казнь. Согласно нормам конституции этой восточноевропейской страны, смертная казнь применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Как правило, родственникам смертников не сообщают о расстреле. Также никто не предоставляет последнего свидания перед казнью. Белорусское законодательство также не предусматривает выдачи тел расстрелянных родственникам для захоронения. Даже о месте захоронения ничего не сообщается.

Со времени провозглашения независимости в 1991 году в Беларуси осуществили, по приблизительным оценкам, более 400 казней. В 2016 году казнили четверых осужденных, в 2017 году - двух. В течение 2017 года белорусские суды приняли пять смертных приговоров.

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Теги публикации: Совет Европы, Беларусь, смертная казнь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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