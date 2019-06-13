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США продовжили санкції проти Білорусі

Новини » Політика    13.06.2019 - 23:25

Згідно адресованому Конгресу документом, дії деяких білоруських чиновників продовжують загрожувати США

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення продовжити режим санкцій відносно Білорусі ще на рік. Про це йдеться в заяві Білого дому, передає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт.

Згідно із заявою, мається на увазі збереження в силі обмежувальних заходів, запроваджених на підставі указу президента Джорджа Буша від 16 червня 2006 року.

"Дії і політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують представляти загрозу національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.

Згідно з документом, під "блокування власності і майнових прав" підпадають особи, які підривали демократичні процеси або інститути в Білорусі, які порушують права людини та причетні до корупції".

Підписаний нинішнім президентом США Дональдом Трампом документ спрямований Конгресу США.

 

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