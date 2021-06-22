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США призывают остановить насилие в Афганистане

Новина українською →
США, Вторник 22 июня 2021 23:06
США призывают остановить насилие в Афганистане Фото: США призывают остановить насилие в Афганистане (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Соединенные Штаты Америки призывают воюющие страны остановить насилие в Афганистане. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Об этом сообщает Le Figaro.

В своем заявлении Нед прайс заявил, что США призывают остановить насилие в Афганистане.

"Мы продолжаем призывать к прекращению нынешнего насилия, которое в значительной степени вызвано талибами. Насилие должно прекратиться", - сказал Прайс.

Он также призвал воюющие стороны вступить в переговоры.

"Призываем стороны вступить в серьезные переговоры для определения политической дорожной карты будущего Афганистана. Мы по-прежнему считаем, что согласованное решение - это единственный способ положить конец 40-летней войне", - сказал он.

Отметим, что в Афганистане Талибан стал наращивать наступление с того момента, как США объявило о выводе войск.

Напомним, в Афганистане талибы захватили более 50 районов страны. Об этос сообщили в ООН.

Ранее сообщалось, что в США допустили, что войска могут задержаться в Афганистане. Это связано с наступлениями талибов.

Также мы писали, что Байден планирует встречу с президентом Афганистана. Она пройдет 25 июня.

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