Соединенные Штаты Америки призывают воюющие страны остановить насилие в Афганистан е. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Об этом сообщает Le Figaro.

В своем заявлении Нед прайс заявил, что США призывают остановить насилие в Афганистане.

"Мы продолжаем призывать к прекращению нынешнего насилия, которое в значительной степени вызвано талибами. Насилие должно прекратиться", - сказал Прайс.

Он также призвал воюющие стороны вступить в переговоры.

"Призываем стороны вступить в серьезные переговоры для определения политической дорожной карты будущего Афганистана. Мы по-прежнему считаем, что согласованное решение - это единственный способ положить конец 40-летней войне", - сказал он.