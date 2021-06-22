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США допустили задержку с выводом войск из Афганистана

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Вашингтон, Вторник 22 июня 2021 03:42
США допустили задержку с выводом войск из Афганистана Фото: Пентагон не исключил задержку с выводом войск из Афганистана (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана в свете атак исламистского радикального движения "Талибан". График вывода войск может меняться в зависимости от условий, объяснил он.

С таким заявлением пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби.

Президент США Джо Байден продлил вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Этот срок будет соблюден, подчеркнул Пентагон. По сведениям ведомства, американская сторона уже передала многие военные базы афганским вооруженным силам и совершила сотни авиарейсов для вывоза грузов из Исламской Республики.

По данным афганских властей, талибы с начала вывода сил НАТО 1 мая взяли под контроль 41 округ из 400. В то же время руководство радикального движения изъявило готовность к диалогу с официальным Кабулом.

Напомним, после вывода из Афганистана иностранного контингента армия страны готовится к атакам талибов. Они окружают позиции силовиков и вторгаются на территории, контролируемые правительством.

Отметим, союзники США в Европе просили отложить отвод американских войск из Афганистана. Им нужно больше времени и поддержки для ухода.

Как сообщало РБК-Украина, есть риск, что Афганистан станет убежищем для террористов после отвода войск НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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