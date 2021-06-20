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Президент Афганистана проведет встречу с Байденом на фоне наступления талибов

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Афганистан, Воскресенье 20 июня 2021 21:57
Президент Афганистана проведет встречу с Байденом на фоне наступления талибов Фото: президент Афганистан Ашраф Гани (flickr.com/dfid)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани 25 июня. Встреча пройдет на фоне наступления талибов после начала вывода американского военного контингента с территории Афганистана.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Также во встрече примет участие глава Высшего совета национального примирения доктор Абдулла Абдулла.

"Визит президента Гани и доктора Абдуллы подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами и Афганистаном в условиях продолжающегося сокращения военного контингента", - говорится в сообщении.

Белый дом отметил, что Соединенные Штаты привержены поддержке афганского народа путем предоставления дипломатической, экономической и гуманитарной помощи для поддержки афганского народа, включая афганских женщин, девочек и меньшинства.

"Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с правительством Афганистана, чтобы эта страна никогда больше не стала убежищем для террористических групп, представляющих угрозу для родины США", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать текущий мирный процесс в стране и призвали все афганские стороны принять конструктивное участие в переговорах, чтобы положить конец конфликту.

Напомним, боевики террористической организации "Талибан" захватили по меньшей мере 30 афганских районов. Наступление талибов началось на фоне вывода американского военного контингента с территории Афганистана.

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