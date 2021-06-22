Про це повідомляє Le Figaro.

У своїй заяві Нед прайс заявив, що США закликають зупинити насильство в Афганістані.

"Ми продовжуємо закликати до припинення нинішнього насильства, яке в значній мірі викликане талібами. Насильство має припинитися", - сказав Прайс.

Він також закликав воюючі сторони вступити в переговори.

"Закликаємо сторони вступити в серйозні переговори для визначення політичної дорожньої карти майбутнього Афганістану. Ми як і раніше вважаємо, що узгоджене рішення - це єдиний спосіб покласти край 40-річній війні", - сказав він.