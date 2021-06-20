Афганистан на фоне вывода войск США столкнулся с масштабным наступлением талибов

Афганистан столкнулся с масштабным наступлением боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.

Наступление талибов началось на фоне вывода американского военного контингента с территории Афганистана. Боевики наступают в 28 из 34 провинций Афганистана, а в последние недели талибы начали нападать и на другие территории.

Как рассказал представитель сил безопасности Афганистана, в последние недели в результате ожесточенных боевых действий афганские военнослужащие, мирные жители и талибы понесли чрезвычайно большие потери. Однако никаких деталей он не предоставил.

В то же время газета Hashte Sobh со ссылкой на местные источники сообщила о том, что после захвата "Талибаном" района Бахарак боевикам удалось взять контроль еще над пятью районами провинции Тахар. Сегодня глава совета провинции заявил, что к талибам перешли районы Банги, Чал, Хазар Смах, Янги Кала и Намак Аб.