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Афганистан на фоне вывода войск США столкнулся с масштабным наступлением талибов

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Афганистан, Воскресенье 20 июня 2021 14:14
Афганистан на фоне вывода войск США столкнулся с масштабным наступлением талибов Фото: армия Афганистана столкнулась с наступлением талибов (фото flickr.com/ntm-a_cstc-a)
Автор: Дмитрий Левицкий

Афганистан столкнулся с масштабным наступлением боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.

Об этом сообщает Reuters.

Наступление талибов началось на фоне вывода американского военного контингента с территории Афганистана. Боевики наступают в 28 из 34 провинций Афганистана, а в последние недели талибы начали нападать и на другие территории.

Как рассказал представитель сил безопасности Афганистана, в последние недели в результате ожесточенных боевых действий афганские военнослужащие, мирные жители и талибы понесли чрезвычайно большие потери. Однако никаких деталей он не предоставил.

В то же время газета Hashte Sobh со ссылкой на местные источники сообщила о том, что после захвата "Талибаном" района Бахарак боевикам удалось взять контроль еще над пятью районами провинции Тахар. Сегодня глава совета провинции заявил, что к талибам перешли районы Банги, Чал, Хазар Смах, Янги Кала и Намак Аб.

Напомним, США хотят вывести американских военных из Афганистана к 11 сентября 2021 года. В Пентагоне заявляли, что вывод войск США из Афганистана идет с опережением графика.

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Афганистан боевики Талибан
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