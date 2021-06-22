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В Афганистане талибы захватили более 50 районов страны, - спецпосланник ООН

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Афганистан, Вторник 22 июня 2021 19:38
В Афганистане талибы захватили более 50 районов страны, - спецпосланник ООН Фото: В Афганистане талибы захватили более 50 районов страны (flickr.com/8969672@N04/)
Автор: РБК-Украина

С мая этого года боевики террористической организации "Талибан" захватили более 50 районов Афганистана. Усиление конфликта создает угрозу отсутствия безопасности для многих других стран.

Об этом заявила спецпредставитель генсека организации, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс, передает Reuters.

По ее словам, заявление о выводе иностранных войск из Афганистана вызвало "сейсмическую дрожь" в стране.

"Те районы, которые были захвачены, окружают столицы провинций, что говорит о том, что талибы готовятся к тому, чтобы попытаться захватить эти столицы после полного вывода иностранных войск", - сказала Лайонс.

Спустя 20 лет Соединенные Штаты начали выводить свои оставшиеся 2500 военнослужащих из Афганистана и намерены полностью покинуть страну к 11 сентября. Около 7 тысяч военнослужащих из стран НАТО - наряду с Австралией, Новой Зеландией и Грузией - также планируют покинуть страну к этой дате.

"Все основные тенденции - политика, безопасность, мирный процесс, экономика, чрезвычайная гуманитарная ситуация и, конечно, COVID - все эти тенденции негативны или находятся в стагнации", - заявила Лайонс.

Напомним, талибы захватили главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном и порт Шерхан.

Кроме того, Афганистан столкнулся с масштабным наступлением боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.

На этом фоне США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана в свете атак исламистского радикального движения "Талибан".

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Афганистан ООН Талибан
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