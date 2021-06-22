В Афганистане талибы захватили более 50 районов страны, - спецпосланник ООН

С мая этого года боевики террористической организации "Талибан" захватили более 50 районов Афганистана. Усиление конфликта создает угрозу отсутствия безопасности для многих других стран.

Об этом заявила спецпредставитель генсека организации, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс , передает Reuters.

По ее словам, заявление о выводе иностранных войск из Афганистана вызвало "сейсмическую дрожь" в стране.

"Те районы, которые были захвачены, окружают столицы провинций, что говорит о том, что талибы готовятся к тому, чтобы попытаться захватить эти столицы после полного вывода иностранных войск", - сказала Лайонс.

Спустя 20 лет Соединенные Штаты начали выводить свои оставшиеся 2500 военнослужащих из Афганистана и намерены полностью покинуть страну к 11 сентября. Около 7 тысяч военнослужащих из стран НАТО - наряду с Австралией, Новой Зеландией и Грузией - также планируют покинуть страну к этой дате.

"Все основные тенденции - политика, безопасность, мирный процесс, экономика, чрезвычайная гуманитарная ситуация и, конечно, COVID - все эти тенденции негативны или находятся в стагнации", - заявила Лайонс.