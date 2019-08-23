США призвали Россию способствовать ремонту моста в Станице Луганской

Фото: мост в Станице Луганской (twitter.com/zelenskyyua)

Американские дипломаты также призвали уважать территориальную целостность Украины

Посольство США в Украине призвало РФ и поддерживаемых ею боевиков способствовать началу ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украна со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

В частности, США призывает Россию и боевиков начать демонтаж фортификационных сооружений, что поможет ускорить процесс ремонта моста.

"Сообщения о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас. Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы сделать то же и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить полный ремонт моста в Станице Луганской", – говорится в сообщении.

Также американские дипломаты призвали уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 16 августа Украина завершила разминирование территорий возле моста в Станице Луганской. Саперы работали 16 суток.

Во вторник, 20 августа украинская сторона заявила о готовности начать ремонтные работы в рамках договоренностей по разведению сил и средств на участке. Однако в этот же день в штабе ООС сообщили, что боевики "ЛНР", по указанию России, сорвали начало работ. Они не начали синхронно ремонт и мешали украинской стороне начать его со своей стороны.

