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Украина завершила разминирование территорий возле моста в Станице Луганской

Новости » Общество    16.08.2019 - 19:50
Украина завершила разминирование территорий возле моста в Станице Луганской
Фото: разрушенный мост в Станице Луганской (facebook.com/darka.olifer)

Работы по разминированию продолжались 16 суток

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сегодня, 16 августа, завершили разминирование около 2 га территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, работы по разминированию продолжались 16 суток.

В то же время, боевики заявляют, что сегодня также завершают разминирование возле разрушенного моста.

Сегодня на оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгли траву и деревья. Они называют это "зачисткой разминировано территории".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Также 3 августа в Станице Луганской завершился первый этап разминирования территории возле моста. Во время этого этапа было проверено около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территорий, которые составляют дороги и лесополосы на наличие взрывоопасных предметов.

Кроме того, в Станице Луганской на время ремонта разрушенного моста через реку Северский Донец соорудят временный обходной мост. По словам главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого, ремонт моста в Станице Луганской является одним из приоритетов.

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