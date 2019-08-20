ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"ЛНР" снова сорвала работы в районе моста в Станице Луганской

Новости » Общество    20.08.2019 - 18:12
"ЛНР" снова сорвала работы в районе моста в Станице Луганской
Фото: разрушенный мост в Станице Луганской (facebook.com/darka.olifer)

Боевики не допускают украинские силы для проведения работ на мосту

Представители так называемой "Луганской народной республики" сорвали работы украинской стороны по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Демонтаж сооружений должен был пройти в соответствии с соглашением между Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и Российской Федерацией. Сообщается, что украинская сторона приступила к демонтажным работам, расположенным на участке разведения № 1, 20 августа в 11:00.

"Российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НЗФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате, чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - говорится в сообщении.

&quot;ЛНР&quot; снова сорвала работы в районе моста в Станице Луганской

Отмечается, что незаконные формирования РФ под угрозой применения оружия не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по разминированию территорий возле моста в Станице Луганской были завершены. Украинские силы очистили около 2 га территорий от взрывоопасных предметов за 16 суток.

Также сообщалось, что боевики затягивают демонтаж фортификаций возле моста в Станице Луганской.

В Станице Луганской начал курсировать электромобиль от КППВ к мосту КПВВ "Станица Луганская" изменил график работы
Новости Украины ЛуганскЛНРмостСтаница Луганская
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь